Théâtre Sur un fil La Tréfilerie La Couronne
Théâtre Sur un fil La Tréfilerie La Couronne vendredi 20 février 2026.
Théâtre Sur un fil
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Un homme, seul sur un banc, se souvient d’elle et du jour de leur rencontre, chacun avec son bagage. Anthony porte le poids de son enfance. Claire incarne la sensibilité.
.
La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A man, alone on a bench, remembers her and the day they met, each with his own baggage. Anthony carries the weight of his childhood. Claire embodies sensitivity.
L’événement Théâtre Sur un fil La Couronne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême