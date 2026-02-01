Théâtre Sur un fil La Tréfilerie La Couronne

Théâtre Sur un fil

La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Un homme, seul sur un banc, se souvient d’elle et du jour de leur rencontre, chacun avec son bagage. Anthony porte le poids de son enfance. Claire incarne la sensibilité.

La Tréfilerie 1 Allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

A man, alone on a bench, remembers her and the day they met, each with his own baggage. Anthony carries the weight of his childhood. Claire embodies sensitivity.

