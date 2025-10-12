Théatre « Suspens » par la Cie Arthémusic » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
Théatre « Suspens » par la Cie Arthémusic » Les rencontres théâtrales romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère dimanche 12 octobre 2025.
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Pass spectacles pour accéder à tous les spectacles en vente sur place 18€
Début : 2025-10-12 17:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
La C.ompagnie « Arthémusic » propose « Suspens » Venez découvrir notre méli-mélo de sketchs concoctés tout spécialement pour ces nouvelles Rencontres Théâtrales Romanaises !
Billetterie en ligne sur HelloAsso ou sur place une demi-heure avant le spectacle
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
C.ompagnie « Arthémusic » proposes « Suspens »: Come and discover our mishmash of sketches concocted especially for these new Rencontres Théâtrales Romanaises!
Tickets available online at HelloAsso or on site half an hour before the show
German :
Die C.ompagnie « Arthémusic » schlägt « Suspens » vor: Entdecken Sie unser Sketch-Melodram, das speziell für diese neuen Rencontres Théâtrales Romanaises zusammengestellt wurde!
Tickets online auf HelloAsso oder vor Ort eine halbe Stunde vor der Vorstellung
Italiano :
La C.ompagnie « Arthémusic » presenta « Suspens »: venite a scoprire la nostra accozzaglia di sketch concepiti appositamente per questi nuovi Rencontres Théâtrales Romanaises!
Biglietti disponibili online presso HelloAsso o alla porta mezz’ora prima dello spettacolo
Espanol :
C.ompagnie « Arthémusic » presenta « Suspens »: ¡Venga a descubrir nuestro batiburrillo de sketches ideados especialmente para estos nuevos Rencontres Théâtrales Romanaises!
Entradas disponibles en línea en HelloAsso o en la puerta media hora antes del espectáculo
