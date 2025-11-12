Théâtre swing: Hauts les coeurs La Luna Negra Bayonne
Théâtre swing: Hauts les coeurs
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Trifouillant avec joie dans le répertoire de la chanson et du cinéma français, trois artistes s’interrogent c’est quoi le bonheur ? Entre culture populaire et oeuvres d’auteurs, ils s’interrogent sur l’amour, l’argent, le travail, l’amitié et se livrent à un festival de punchlines parfois sensible et souvent drôle, le trio y met un cœur Haut comme ça ! .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
