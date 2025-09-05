Théâtre Synchronicité Mulhouse

54 rue de soultz Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16 22:20:00

2026-01-16

Et si c’était vous, le mentaliste ?

Avez-vous déjà deviné ce que quelqu’un allait dire ?

Pris une décision sans raison… mais avec une certitude totale ?

Ou vécu une coïncidence si étrange qu’elle semblait écrite d’avance ?

Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard… mais des Synchronicités ?

Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives.

Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans une soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel.

Et si, au fond, ce qu’on appelle le hasard… n’en était pas vraiment un ?

Réservation conseillée .

54 rue de soultz Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 29 60 54 ouragan.du.rire@gmail.com

L’événement Théâtre Synchronicité Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace