Théâtre Syndrome Poly-Tic – Espace Cathelin Montéléger, 30 mai 2025 21:00, Montéléger.

Drôme

Théâtre Syndrome Poly-Tic Espace Cathelin Cours des Platanes Montéléger Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 2025-05-30

Début : 2025-05-30 21:00:00

fin : 2025-05-30 22:30:00

Date(s) :

2025-05-30

Avant son discours d’investiture, le nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Il doit alors voir un psy en urgence. Mais cette consultation lui réservera bien des surprises. Pièce drôle et efficace !

Espace Cathelin Cours des Platanes

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 72 96 90 laptitecie26@gmail.com

English :

Before his inaugural speech, the new French president is seized by an absurd nasal itch. He has to see a shrink as a matter of urgency. But the consultation is full of surprises. A funny and effective play!

German :

Vor seiner Antrittsrede wird der neue Präsident der Republik von einem absurden Nasenjucken geplagt. Er muss dringend einen Psychiater aufsuchen. Doch diese Konsultation hält viele Überraschungen für ihn bereit. Lustiges und effektives Stück!

Italiano :

Prima del suo discorso inaugurale, il nuovo Presidente della Repubblica viene colto da un assurdo prurito nasale. Deve recarsi d’urgenza da uno strizzacervelli. Ma questo consulto gli riserva molte sorprese. Una commedia divertente ed efficace!

Espanol :

Antes de su discurso de investidura, el nuevo Presidente de la República es presa de un absurdo picor nasal. Tiene que acudir urgentemente a un psiquiatra. Pero esta consulta le reserva muchas sorpresas. Una obra divertida y eficaz

