[Théâtre] Tadam (tout public) Chapiteau des Saltimbanques de l’Impossible Dieppe

[Théâtre] Tadam (tout public)

Chapiteau des Saltimbanques de l'Impossible / Rue du Dr Jean Mérault Dieppe Seine-Maritime

2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Sous le chapiteau des Saltimbanques, la compagnie Les Pieds au mur présente Tadam, un spectacle de clowns presque sans paroles, spécialement pensé pour le jeune public et leurs familles.

Entre gags visuels, douceur et espièglerie, ces clowns embarquent petits et grands dans un moment plein de rires et de tendresse.

Un rendez-vous idéal pour partager un bel après-midi de complicité. .

