Théâtre Tailleur pour dames Champignol-lez-Mondeville

Le Comité des fêtes Champignolais vous propose la pièce de théâtre Tailleur pour dames interprété par la compagnie Point B’Arts d’Arc-en-Barrois.

La pièce sera jouée à la salle des fêtes le Samedi 8 Novembre à 20h30.

Tarif: 10€

Réservation par téléphone. 10 .

Salle des fêtes Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est +33 6 82 79 81 30

