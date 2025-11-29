Théâtre Tailleur pour dames par le Théâtre du Quiproquo Scherwiller

Place de la Libération Scherwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-29 2025-11-30

Le Théâtre du Quiproquo vous invite à deux représentations théâtrales de la pièce « Tailleur pour dames ».

Le Théâtre du Quiproquo est de retour à Scherwiller avec sa nouvelle comédie Tailleur pour Dames,

une comédie de Georges Feydeau.

Synopsis Le docteur Moulineaux entame une liaison clandestine avec Suzanne, l’une de ses patientes. Pour dissimuler cette passion adultère, il loue un entresol, anciennement occupé par une couturière. À peine installé avec sa maîtresse, Moulineaux se retrouve rapidement face à l’arrivée de quelques clientes de la couturière, ainsi que de sa belle-mère, de sa femme légitime et du mari de Suzanne, qui vient également avec sa maîtresse…

Les quiproquos s’enchaînent avec une précision remarquable, chaque personnage étant piégé par ses propres mensonges. Moulineaux, contraint de jongler entre ses multiples identités, doit constamment improviser pour éviter d’être démasqué. La situation devient de plus en plus burlesque alors que les

personnages se croisent dans cet espace restreint, chacun ignorant la véritable nature des relations des autres.

Les dialogues vifs et les situations comiques font de cette pièce un véritable chef-d’œuvre du vaudeville, où légèreté et humour dominent.

Avec Tailleur pour Dames, l’auteur prouve une fois de plus son habileté à saisir les défauts humains avec une ironie piquante et une bienveillance amusée, nous rappelant que la vie est parfois une immense scène de théâtre où chacun s’efforce de jouer son rôle du mieux qu’il peut.

Distribution

Olivier Schaeffer, Pascal Erdinger, Xavier Landais, Yannick Allart, Nelly Angot, Lovisa Schaad, Evanne Ehinger, Isabelle Schühmann, Marie Casanova, Clotilde Schaad

Mise en scène Pascal Erdinger

Création lumière Jean-Marc Birgeantzle .

Place de la Libération Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 09 91 93 bonjour@mjc-scherwiller.fr

English :

Théâtre du Quiproquo invites you to two performances of the play « Tailleur pour dames ».

German :

Das Théâtre du Quiproquo lädt Sie zu zwei Theateraufführungen des Stücks « Tailleur pour dames » ein.

Italiano :

Il Théâtre du Quiproquo vi invita a due rappresentazioni dello spettacolo « Tailleur pour dames ».

Espanol :

El Théâtre du Quiproquo le invita a dos representaciones de la obra « Tailleur pour dames ».

