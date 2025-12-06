Théâtre « Taire de Femmes » à Beaufort-en-Vallée Place Notre-Dame Beaufort-en-Anjou

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

De Barbara Métais-Chastanier, Farah Sadallah, Gérard Levoyer, Serena Dandini par le Théâtre Label Rouge 44

“A présent nous sommes si nombreuses que nous avons un paradis à nous, où il n’y a aucun homme qui puisse nous menacer.” Dans un lieu indéterminé et atemporel, des femmes de toutes conditions et nationalités, victimes de féminicides, racontent non sans ironie et humour leurs histoires.

Réservation souhaitée

à partir de 12 ans .

Place Notre-Dame Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 75 61 13 90 lestortuesblondes@gmail.com

English :

Taire de Femmes » theater in Beaufort-en-Vallée

German :

Theater « Taire de Femmes » in Beaufort-en-Vallée

Italiano :

Il teatro « Taire de Femmes » di Beaufort-en-Vallée

Espanol :

Teatro « Taire de Femmes » de Beaufort-en-Vallée

