Théâtre Tais-toi François!

Rue de la sauvegarde Hampigny Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Représentation d’une comédie historique par la Troupe de théâtre Colaverdey.

Résumé

Ginette, paisible retraitée, qui vit avec son neveu Lucien (ou Lucienne), très limité(e) mentalement, propose une location de vacances à la campagne. Deux couples de citadins ont réservé Victoire et Vianney, informaticiens et Conan & Cosette, professeurs. Victoire & Cosette sont des amies de longue date mais Vianney ne supporte pas l’autre couple. Conan subit inexorablement les réflexions désobligeantes de Vianney. Les deux amies espèrent que le dépaysement à la campagne fera les deux hommes se rapprocher. Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour avec la propriétaire Ginette qui est à leurs petits soins. Mais la campagne n’est pas la ville et il faut savoir en accepter les petits désagréments tel un coq qui chante… Et François, le coq de Ginette ne manque pas de voix. Ajoutez au chant du coq une multitudes d’imprévus et la tension monte très vite en les deux couples. Mais Ginette est là pour apaiser toutes les tensions… quoique ! .

Rue de la sauvegarde Hampigny 10500 Aube Grand Est theatrecolaverdey@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Tais-toi François! Hampigny a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne