Théâtre Tais-toi François ! Salle des fêtes Lamballe-Armor

Théâtre Tais-toi François !

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Le club des Aînés de La Flora de St Alban organise un week-end théâtre avec la représentation de la pièce Tais-toi François par la troupe Les Fous à Lié .

Ginette, paisible retraitée, propose une location de vacances à la campagne. Deux couples de citadins ont réservé : Victoire et Viannez, tous les deux informaticiens et Conan et Cosette l’un comme l’autre professeurs. Victoire et Cosette sont des amies de longue date mais Vianney ne supporte pas l’amie de sa femme et son époux. Conan subit inexorablement les réflexions désobligeantes de Vianney.

Les deux amies espèrent que le dépaysement à la campagne fera les deux hommes se rapprocher.

Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour avec la propriétaire Ginette qui est à leurs petits soins et Loulou, l’épicière qui espère tirer profit de ces touristes.

Mais la campagne n’est pas la ville et il faut savoir en accepter les petits désagréments tel un coq qui chante…

Et François, le coq de Ginette ne manque pas de voix. Ajoutez au champ du coq une multitude d’imprévus et la tension monte très vite entre les deux couples….quoique !

Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. .

Salle des fêtes Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 44 37 24

