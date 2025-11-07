THÉÂTRE TAIS-TOI FRANÇOIS ! Laurens
Pièce de Théâtre Tais toi François , comédie de Viviane TARDIVEL, présentée par la Compagnie Les Bambades à 20h30 à la Maison du Peuple. Durée 120 mn. Gratuit, participation au chapeau, sur réservation.
Play Tais toi François , comedy by Viviane TARDIVEL, presented by Compagnie Les Bambades at 8:30pm at Maison du Peuple. Running time: 120 min. Free, participation by hat, by reservation.
Theaterstück Tais toi François , Komödie von Viviane TARDIVEL, präsentiert von der Compagnie Les Bambades um 20:30 Uhr im Maison du Peuple. Dauer: 120 Minuten. Kostenlos, Teilnahme mit Hut, Reservierung erforderlich.
Spettacolo Tais toi François , commedia di Viviane TARDIVEL, presentata dalla Compagnie Les Bambades alle 20.30 alla Maison du Peuple. Durata: 120 minuti. Gratuito, partecipazione a cappello, su prenotazione.
Obra de teatro Tais toi François , comedia de Viviane TARDIVEL, presentada por la Compagnie Les Bambades a las 20.30 h en la Maison du Peuple. Duración: 120 minutos. Gratuito, participación con sombrero, previa reserva.
