Théâtre Tais toi François Plaines-Saint-Lange

Théâtre Tais toi François

3 chemin de Courteron Plaines-Saint-Lange Aube

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La troupe Colaverdey vous présente Tais toi François de Viviane Tardivel.

Synopsis

Ginette, paisible retraitée, qui vit avec sa nièce Lucienne, très limitée mentalement, propose une location de vacances à la campagne.

Deux couples de citadins ont réservé.

Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour.

Mais la campagne n’est pas la ville, et il faut savoir en accepter les petits désagréments.

Ajouter aux chants du coq une multitude d’imprévus, et la tension monte très vite entre les deux couples.

Mais Ginette est là pour apaiser toutes les tensions… Quoique !…

Technique, éclairage et son Anne-Marie et Catherine B

Aides diverses Catherine B, Paul R et Michel

Conception de l’affiche Annette et Patrick

Conception des flyers et programmes Annette

Réalisation de la bande son Stéphanie et Jérémi

Vidéaste Alliance Vidéo

Distribution

Dans le rôle de

Ginette ………………………………………..Annette

Victoire ………………………………………..Catherine P

Vincent ………………………………………….Patrick

Cosette ………………………………………….Evelyne

Claude …………………………………………… Paul B

Lucienne ………………………………………..Béatrice ou Elodie

Mado …………………………………………….. Valérie .

