Théâtre Tais-toi François ! Salle des Champs Clos Pommeret

Salle des Champs Clos Morieux Pommeret Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
2026-01-17
Retrouvez la troupe Les Fous à Lié pour une comédie en trois actes de Viviane Tardivel.
Réservation souhaitée.
Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. .
Salle des Champs Clos Morieux Pommeret 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 72 56 73
