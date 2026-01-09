Théâtre Tais-toi François ! Salle des Champs Clos Pommeret

Théâtre Tais-toi François !

Salle des Champs Clos Morieux Pommeret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Retrouvez la troupe Les Fous à Lié pour une comédie en trois actes de Viviane Tardivel.

Réservation souhaitée.

Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. .

Salle des Champs Clos Morieux Pommeret 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 72 56 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Tais-toi François ! Pommeret a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor