Théâtre Talents cachés A fond la caisse Montigny-Montfort
Théâtre Talents cachés A fond la caisse Montigny-Montfort samedi 29 novembre 2025.
Théâtre Talents cachés A fond la caisse
salle des fêtes Montigny-Montfort Côte-d’Or
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Théâtre Talents cachés A fond la caisse , une pièce de Franck Didier .
salle des fêtes Montigny-Montfort 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 93 10 59
English : Théâtre Talents cachés A fond la caisse
German : Théâtre Talents cachés A fond la caisse
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Talents cachés A fond la caisse Montigny-Montfort a été mis à jour le 2025-10-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)