Théâtre Talents cachés Laignes
Théâtre Talents cachés Laignes samedi 24 janvier 2026.
Théâtre Talents cachés
salle polyvalente Laignes Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Théâtre Talents cachés A fond la caisse , une pièce de Franck Didier.
Plongez dans le quotidien haut en couleur de 5 caissières et leur chef qui se retrouvent dans le vestiaire d’un supermarché. Entre rires, confidences, petites jalousies et grands secrets, ils nous offrent un moment à la fois drôle, tendre et terriblement humain.
Une pièce qui parle de la vie, de solidarité et de rêves, avec des répliques qui fusent… et des personnages qu’on adore détester! .
salle polyvalente Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 93 10 59
English : Théâtre Talents cachés
L’événement Théâtre Talents cachés Laignes a été mis à jour le 2025-12-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)