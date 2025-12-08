Théâtre Talents cachés Laignes

Théâtre Talents cachés

salle polyvalente Laignes Côte-d’Or

Début : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Théâtre Talents cachés A fond la caisse , une pièce de Franck Didier.

Plongez dans le quotidien haut en couleur de 5 caissières et leur chef qui se retrouvent dans le vestiaire d’un supermarché. Entre rires, confidences, petites jalousies et grands secrets, ils nous offrent un moment à la fois drôle, tendre et terriblement humain.

Une pièce qui parle de la vie, de solidarité et de rêves, avec des répliques qui fusent… et des personnages qu’on adore détester! .

salle polyvalente Laignes 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 93 10 59

