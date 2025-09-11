Théâtre Talk Show Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Théâtre Talk Show Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher mardi 5 mai 2026.

Théâtre Talk Show

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-05-05 20:30:00

2026-05-05

« Talk Show » sonde avec simplicité et spontanéité la trajectoire tumultueuse et bien réelle de quatre artistes de cirque invités sur un plateau télé imaginaire.

Comment rendre compte de la réalité d’une vie dédiée au cirque ? Les corps sont parlants et sur le plateau, les émotions brutes — déceptions, euphories, frustrations, confessions et opinions — se dévoilent sans filtre, avec une désinvolture saisissante.

Avec humour et spontanéité, « Talk Show » dévoile les coulisses du parcours d’artistes de cirque entre échecs, réussites et improvisations !

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

