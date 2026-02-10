Théâtre TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES Amiens

Théâtre TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose et Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui est sûr c’est qu’elles ont trop fait la fête. Mais que s’est-il réellement passé ?

C’est là que tout se complique. Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons elles-mêmes. Elles vont tenter d’élucider le mystère de cette soirée au travers des indices multiples présents dans leur chambre.

Un conseil ne jamais abuser de l’alcool. Ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire.

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

Last night, everything changed for Rose and Anna. They woke up at 3pm with no memory… One thing’s for sure: they’d partied too hard. But what really happened?

That’s when things get complicated. Between confessions, blackmail, drugs, money and stilettos, these two friends have to face their worst demons: themselves. They’ll try to unravel the mystery of the evening through the many clues in their bedroom.

A word of advice: never abuse alcohol. Or you’ll be afraid of regaining your memory.

