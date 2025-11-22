Théâtre Tant qu’il y aura des coquelicots Kembs

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

Le petit Paul n’aimait pas les livres…ou plutôt si, il les aimait déjà, mais personne ne l’avait mis au courant. Et puis la maîtresse change et c’est sa vie qui change. A jamais.

Cette enseignante un peu décalée entraîne vers les livres ce gamin pataud, enfermé dans ses peurs, ses ballons, sa famille sans joies et son manque de confiance.

Aragon, Philippe Claudel, Proust, Pagnol ou encore Barbara… De bien jolis cailloux semés au long de la pièce, pour baliser ce nouveau chemin de vie. La littérature… et bien davantage.

Tant qu’il y aura des coquelicots est une formidable invitation à la lecture et à la soif d’apprendre, encore et toujours.

Une pièce de Cliff Paille

Avec Lyne Lebreton & Cliff Paille

Théâtre par la Cie HE PSST

Tout public à partir de 10 ans

Durée 1h15 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

