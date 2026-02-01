Théâtre Tarag Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Théâtre Tarag

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Mon-gol ! Mon-gol ! Par cette insulte jetée dans la cour de récréation et qu’il ne comprend pas, le jeune Ludovic va pour la première fois chercher un mot dans un dictionnaire.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Mon-gol! Mon-gol! With this playground insult that he doesn’t understand, young Ludovic looks up a word in a dictionary for the first time.

