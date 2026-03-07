Théâtre Tartuffe ou l’hypocrite LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Théâtre Tartuffe ou l’hypocrite LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 6 juin 2026.
Théâtre Tartuffe ou l’hypocrite
LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Les Compagnies Grains de Scène et l’Atelier Continue vous présentent Tartuffe ou l’hypocrite une comédie de Molière mise en scène par Emmanuelle Erambert-Dupuy.
Entrée libre .
LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Théâtre Tartuffe ou l’hypocrite
L’événement Théâtre Tartuffe ou l’hypocrite Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche