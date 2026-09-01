Théâtre : Tartuffe rue des écoles Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Jean-en-Royans

Théâtre : Tartuffe

rue des écoles La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Dans Tartuffe d’après Molière, Guillaume Bailliart interprète à lui seul toute la pièce, dans un jeu de dédoublements athlétique. Une performance jouissive et virtuose qui révèle la vivacité de la langue de Molière.

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rue des écoles La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

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English :

In *Tartuffe* (based on Molière), Guillaume Bailliart performs the entire play by himself, in an athletic display of dual roles. A thrilling and masterful performance that reveals the vitality of Molière’s language.

L’événement Théâtre : Tartuffe Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme