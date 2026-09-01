Théâtre : Tartuffe rue des écoles Saint-Jean-en-Royans
mercredi 30 septembre 2026 · rue des écoles · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Théâtre : Tartuffe
rue des écoles La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Dans Tartuffe d’après Molière, Guillaume Bailliart interprète à lui seul toute la pièce, dans un jeu de dédoublements athlétique. Une performance jouissive et virtuose qui révèle la vivacité de la langue de Molière.
.
rue des écoles La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In *Tartuffe* (based on Molière), Guillaume Bailliart performs the entire play by himself, in an athletic display of dual roles. A thrilling and masterful performance that reveals the vitality of Molière’s language.
L’événement Théâtre : Tartuffe Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- Mini concert Shaker DJ la Scandaleuse L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 17 septembre 2026
- Apéritif du patrimoine Saint-Jean-en-Royans 18 septembre 2026
- Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril L artsolite Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026
- Exposition photographique « Des hommes et des Sheds », L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026
- Visite guidée à la découverte du patrimoine industriel de L »artsolite, L »artsolite, Saint-Jean-en-Royans 19 septembre 2026