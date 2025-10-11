Théâtre  Le Firmament  par la Compagnie du Bonheur vert atelier La Haie Vive Maison du Terroir Genouilly

Théâtre Le Firmament par la Compagnie du Bonheur vert atelier La Haie Vive

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’atelier de la Haie Vive et de la Compagnie du Bonheur Vert à Saint-Gengoux vous propose une pièce contemporaine de Lucy Kirkwood qui se passe au XVIIe siècle, en pleine Angleterre rurale.

Sally est condamnée à être pendue pour un meurtre affreux. Lorsqu’elle annonce être enceinte, 12 mères de famille sont dessaisies de leurs tâches ménagères pour constituer un jury populaire qui en jugera. La vie de Sally dépend de leur verdict. Dit-elle la vérité ou essaie-t-elle simplement d’échapper à la potence en amadouant le jury ? Avec une foule qui réclame du sang à l’extérieur, ces femmes, laissées de côté par les hommes de leur temps, vont être secouées par cette nouvelle responsabilité.

A partir de 14 ans

Mise en scène Gaëlle About

Avec Pascale Audart, Lucile Bertrand, Paule Biguet, Nausicaa Delannoy, Valérie Dubois, Stéphane Dufief, Charline Margueritat, Christophe Thibault, Suzanne Thiry. .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

