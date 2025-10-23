Théâtre Tchekov Féroce ! Champagnac-la-Rivière

Dans l’Ours et la Demande en Mariage , Tchekhov fustige l’institution du mariage et se moque des rapports entre hommes et femmes, qui sont toujours des relations d’affrontement.

Il peint une petite bourgeoisie de propriétaires terriens où l’argent reste la valeur dominante au détriment des sentiments.

Comme dans ses grandes pièces, le but avoué du dramaturge est de montrer finalement comment vivent les hommes avec leur ridicule, leurs ambitions pitoyables et leurs contradictions.

Le metteur en scène Philippe Bourrillon voulait retrouver l’esprit de la farce dans une mise en scène trépidante, en poussant la folie des personnages jusqu’aux limites de l’absurde.

Une soirée de rire et de délire vous est promise ! .

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72

