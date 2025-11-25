Théâtre « Te voilà, c’est la force » Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Te voilà, c’est la force

Alcide ne paie pas de mine comme ça mais c’est le meilleur ami d’Arthur. Depuis des semaines, ils traversent les sentiers âpres et les routes désolées à la recherche de poésie. Désormais ils font halte et nous avons rendez-vous à l’endroit où Arthur construit son œuvre et cherche sa voie pour changer la vie . Comme ce dernier tarde à arriver, la présentation commencera sans lui. Imperturbable, Alcide se lance, improvise et parle avec passion de celui qui lui a tout appris et qui tutoie les mystères à la recherche de la vérité.

A 20h00, durée 1h00

Tarifs C

12 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

