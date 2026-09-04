Théâtre : Teen Play La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Théâtre : Teen Play

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 19:30:00

fin : 2026-11-25 20:30:00

Date(s) :

2026-11-25

Teen Play dépeint une année de collège à travers ses espaces quotidiens, où le harcèlement s’impose comme un fil rouge, porté par quatre jeunes comédiens.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Theatre : Teen Play

Teen Play depicts a year at school through its everyday spaces, where bullying is a common thread, carried by four young actors.

L’événement Théâtre : Teen Play Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan