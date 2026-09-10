Informations pratiques

Blotzheim

Théâtre – Témoin de mariage

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25 22:00:00

Date(s) :

2027-03-25

Mam et Lili vont bientôt se marier. Ils s’apprêtent à recevoir Thomas, le meilleur pote de Mam et aussi son témoin de mariage. Thomas débarque avec Jasmine, sa nouvelle conquête, belle et sexy, de quoi faire grincer des dents de Lili, qui n’a toujours pas digéré que Thomas ait largué sa meilleure amie Nathalie.

La soirée promet d’être explosive : Lili et Jasmine, c’est comme mélanger de l’eau et de l’huile… ou plutôt de la dynamite et une étincelle ! De quoi faire resurgir des secrets bien gardés…

Montée en Italie en 2014 (« Il mio testimone di nozze »), c’est la première fois que la pièce est créée en France !

Par l’auteur de « Le sens du ludique » et « Amour et chipolatas ». .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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English :

L’événement Théâtre – Témoin de mariage Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue