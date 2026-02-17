Théâtre Témoins de Mariage Salle des Verreries Fains-Véel

Théâtre Témoins de Mariage

Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07

A l’occasion des 20 ans de la Comédie Finnoise, Anthony Marty, son créateur, vous propose la pièce Temoins de Mariage de Jean-Luc Lemoine, actuellement en tournée dans toute la France.

Billetterie en ligne ou à l’entrée selon places disponibles.Tout public

Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 80 52 51 98

English :

To mark the 20th anniversary of the Comédie Finnoise, Anthony Marty, its creator, presents Jean-Luc Lemoine’s play Temoins de Mariage , currently on tour throughout France.

Tickets available online or at the door, subject to availability.

