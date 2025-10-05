Théâtre Tempi Temtoa Sedan

Théâtre Tempi Temtoa

Tèmpi, c’est le tempo au pluriel.Tèmtoa, c’est la mise en son d’une déclaration d’amour je t’aime toi !Tèmpitèmtoa ce sont les rythmes, les pulsations de nos élans d’amour.Ce spectacle se veut une ôde à la tendresse et à la complicité qui se construit, s’invente au sein de chaque famille entre le tout-petit et celles et ceux qui l’entourent.

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

Tèmpi is tempo in the plural.Tèmtoa is the soundtrack to a declaration of love: I love you! Tèmpitèmtoa is the rhythms and pulsations of our love for one another.This show is an ode to the tenderness and complicity that is built and invented within every family, between the little one and those around him.

German :

Tèmpi, das ist Tempo im Plural.Tèmtoa, das ist die Vertonung einer Liebeserklärung: Ich liebe dich!Tèmpitèmtoa, das sind die Rhythmen, die Pulsschläge unserer Liebesimpulse.Dieses Stück ist eine Ode an die Zärtlichkeit und an die Komplizenschaft, die sich in jeder Familie zwischen dem Kleinkind und den Menschen, die es umgeben, aufbaut und erfunden wird.

Italiano :

Tèmpi è il tempo al plurale, Tèmtoa è la colonna sonora di una dichiarazione d’amore: ti amo! Tèmpitèmtoa è il ritmo e le pulsazioni del nostro amore reciproco. Questo spettacolo è un’ode alla tenerezza e alla complicità che si costruisce e si inventa all’interno di ogni famiglia tra il piccolo e chi lo circonda.

Espanol :

Tèmpi es tempo en plural, Tèmtoa es la banda sonora de una declaración de amor: ¡Te quiero! Tèmpitèmtoa son los ritmos y las pulsaciones de nuestro amor mutuo. Este espectáculo es una oda a la ternura y a la complicidad que se construye e inventa en el seno de cada familia entre el pequeño y los que le rodean.

