Théâtre : Terminal 2 E Espace et vie Mabilais Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

« Terminal 2 E» de Sandrine Le Mevel Hussenet / Calonice

L’intrigue se déroule dans un aéroport en grève. Trois femmes se rencontrent à travers leur amour de l’Afrique. Elles se racontent entre elles dans la joie et l’émotion. Cette complicité leur donne des ailes, mais où vont-elles ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T16:00:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

Espace et vie Mabilais 5 rue Claude Bernard Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine