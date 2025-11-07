Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ? Burnhaupt-le-Haut
Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ?
26 Rue Binnen Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15
Une comédie rafraichissante en 2 actes de Danielle Navarro et Patrick Haudecoeur jouée par la troupe théâtrale de Burnhaupt-Le-Haut. Billetterie sur place.
26 Rue Binnen Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est theatre.burnhaupt.haut@gmail.com
English :
A refreshing comedy in 2 acts by Danielle Navarro and Patrick Haudecoeur, performed by the Burnhaupt-Le-Haut theater company. Tickets available on site.
German :
Eine erfrischende Komödie in 2 Akten von Danielle Navarro und Patrick Haudecoeur, gespielt von der Theatergruppe von Burnhaupt-Le-Haut. Eintrittskarten vor Ort.
Italiano :
Una rinfrescante commedia in 2 atti di Danielle Navarro e Patrick Haudecoeur interpretata dalla compagnia teatrale Burnhaupt-Le-Haut. Biglietti disponibili sul posto.
Espanol :
Una refrescante comedia en 2 actos de Danielle Navarro y Patrick Haudecoeur interpretada por la compañía de teatro Burnhaupt-Le-Haut. Venta de entradas in situ.
L’événement Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ? Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach