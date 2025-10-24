Théâtre ‘Thé à la menthe ou t’es citron ?’ Salle Jeanne d’Arc Verdun

Théâtre ‘Thé à la menthe ou t’es citron ?’ Salle Jeanne d’Arc Verdun vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre ‘Thé à la menthe ou t’es citron ?’

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42e dividion Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 22:30:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate. Tout y est le cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. Mais sauf que rien n’est prêt, entre une metteuse en scène débordée par la situation, une actrice principale qui se la joue et au bord de la crise de nerf, un vieux ringard adepte du gag, un jeune premier novice et gaffeur, une technicienne-costumière à côté de la plaque et un acteur qui a toujours de nouvelles idées pour son personnage, voilà une belle équipe partie pour un vaudeville miteux joué par des acteurs calamiteux !

Le soir de la première arrive, et là… ça tourne au délire, une apothéose de quiproquos et de gags inattendus, mais chuttt… on ne vous en dit pas plus.Tout public

10 .

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42e dividion Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 88 01 75 00 stocksverdun@aol.com

English :

A troupe of actors rehearse a boulevard play about a gentleman burglar who breaks into the home of an aristocrat. It’s all there: the cuckold, the lover in the closet and the expected misunderstandings. But nothing is ready, and with a director overwhelmed by the situation, a lead actress on the verge of a nervous breakdown, an old fart with a penchant for gags, a novice and blundering young lead, a stage technician out of her depth and an actor always coming up with new ideas for his character, the cast is all set for a shabby vaudeville performed by a cast of calamitous actors!

Opening night arrives, and it’s off to the races, an apotheosis of misunderstandings and unexpected gags, but shhh? we’re not telling you any more.

German :

Eine Gruppe von Schauspielern probt ein Boulevardstück, in dem es um einen Gentleman-Einbrecher geht, der in das Haus einer Aristokratin eingedrungen ist. Alles ist da: der Gehörnte, der Liebhaber im Schrank und die erwarteten Missverständnisse. Die Regisseurin ist mit der Situation überfordert, die Hauptdarstellerin spielt sich auf und steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ein alter Nerd, der Gags liebt, ein junger, unerfahrener und schusseliger Hauptdarsteller, eine Kostümbildnerin, die nicht auf der Höhe der Zeit ist, und ein Schauspieler, der immer neue Ideen für seine Figur hat, sind ein gutes Team für ein schäbiges Varieté, das von miserablen Schauspielern gespielt wird

Der Abend der Premiere kommt, und dann … geht es Schlag auf Schlag, eine Apotheose der Missverständnisse und unerwarteten Gags, aber mehr wird nicht verraten.

Italiano :

Una troupe di attori prova una commedia da boulevard su un ladro gentiluomo che si è introdotto nella casa di un aristocratico. C’è tutto: il cornuto, l’amante nell’armadio e gli equivoci previsti. Ma nulla è pronto, e con un regista sopraffatto dalla situazione, un’attrice protagonista sull’orlo di una crisi di nervi, un vecchio rimbambito con un debole per le gag, una giovane protagonista alle prime armi e pasticciona, un tecnico di palcoscenico spaesato e un attore che ha sempre nuove idee per il suo personaggio, il cast è pronto per uno squallido vaudeville recitato da un cast di attori calamitosi!

Arriva la sera della prima e l’inizio è delirante, un’apoteosi di equivoci e gag inaspettate, ma non vi diremo di più.

Espanol :

Un grupo de actores ensaya una obra de bulevar sobre un caballero ladrón que ha entrado en casa de un aristócrata. Todo está preparado: el cornudo, el amante en el armario y los esperados malentendidos. Pero nada está preparado, y con un director desbordado por la situación, una actriz principal al borde de un ataque de nervios, un viejo cascarrabias aficionado a los gags, un joven protagonista novato y torpe, una técnica de escena fuera de sí y un actor que siempre tiene nuevas ideas para su personaje, ¡el reparto está preparado para un vodevil de mala muerte interpretado por un elenco de actores calamitosos!

Llega la noche del estreno y el comienzo es delirante, una apoteosis de malentendidos y gags inesperados, pero shhh… no le diremos nada más.

L’événement Théâtre ‘Thé à la menthe ou t’es citron ?’ Verdun a été mis à jour le 2025-09-10 par OT GRAND VERDUN