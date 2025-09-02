Théâtre The Baby Tyler Show Ville Robert Pordic

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

2026-04-30

Marionnette et vidéo

Marionnettiste pour la Jim Henson Company sur les plateaux de télévision des émissions Fraggle Rock et Sesame Street, l’artiste canadienne Ingrid Hansen, comédienne-star sur son continent d’origine, fait exceptionnellement étape à Pordic pour clôturer sa tournée française. Laissez-vous emporter dans son monde miniature pour un voyage délirant et surréaliste sur grand écran au gré des aventures de Baby Tyler.

Du haut de ces 25 cm, ce petit être espiègle use de sa malice et de ses super-pouvoirs pour surmonter les nombreux obstacles qui jalonnent son quotidien dans ce monde conçu pour les grandes personnes…

À l’aide d’objets du quotidien, de ses mains nues et son légendaire sens de la surprise, la marionnettiste crée des situations surréalistes et drôlissimes qu’elle accroche à ses doigts et projette sur un écran géant.

Ce cabaret de marionnettes devient un véritable film d’animation réalisé en direct avec une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions. Un régal pour tous, quel que soit l’âge !

Tout public. .

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

