Théâtre The Loop Chartres

Théâtre The Loop

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – 31 EUR

Début : Mardi 2026-03-31 20:30:00

Dans The Loop, Mike, fils du maire Mitchel, est accusé de meurtre et défendu par une avocate douteuse, tandis que deux policiers cherchent à le confondre. Chaque acte revisite son interrogatoire dans une boucle temporelle, où un petit changement transforme l’issue, créant une comédie absurde.

La comédie, ancrée dans l’univers démesuré des États-Unis, aborde avec humour les relations de pouvoir, la corruption et les luttes parfois désespérées pour la justice. Entre jeux de mots, dialogues absurdes et contrepèteries, The Loop offre une satire décalée, réconfortante et pleine d’espoir. De Robin Goupil. Molière de la Comédie 2025. Juliette Damy est nommée pour le Molière de la Révélation féminine. Tout public à partir de 12 ans. 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In The Loop, Mike, son of Mayor Mitchel, is accused of murder and defended by a dubious lawyer, while two policemen seek to confound him. Each act revisits his interrogation in a time loop, where a small change transforms the outcome, creating an absurd comedy.

German :

In The Loop wird Mike, der Sohn des Bürgermeisters Mitchel, des Mordes angeklagt und von einer dubiosen Anwältin verteidigt, während zwei Polizisten versuchen, ihn zu überführen. Jeder Akt durchlebt sein Verhör erneut in einer Zeitschleife, in der eine kleine Veränderung den Ausgang verändert und ei

Italiano :

In The Loop, Mike, figlio del sindaco Mitchel, è accusato di omicidio e difeso da un avvocato ambiguo, mentre due poliziotti cercano di farlo condannare. Ogni atto rivisita il suo interrogatorio in un loop temporale, dove un piccolo cambiamento trasforma l’esito, creando una commedia assurda.

Espanol :

En The Loop, Mike, hijo del alcalde Mitchel, es acusado de asesinato y defendido por un abogado de dudosa reputación, mientras dos policías intentan condenarle. Cada acto repasa su interrogatorio en un bucle temporal, donde un pequeño cambio transforma el resultado, creando una comedia absurda.

