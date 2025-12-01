Théâtre The Loop Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Théâtre The Loop

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.

Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ? La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.

C’était pas le jour pour arrêter l’arabica…

Récompense MOLIÈRES 2025 Meilleure Comédie

Nomination MOLIÈRES 2025 Révélation Féminine pour Juliette Damy

Accessible à partir de 12 ans .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

