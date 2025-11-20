Théâtre The loop Wassy
Théâtre The loop Wassy mardi 6 janvier 2026.
Théâtre The loop
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 27 EUR
Début : 2026-01-06
Tout public
La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
