Théâtre The loop Wassy

Théâtre The loop

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 27 EUR

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Tout public

La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

