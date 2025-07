Théâtre « The Open Door » Hérisson

Début : Vendredi 2025-07-11 21:00:00

La troupe internationale Ton Und Kirschen présentera sa pièce de théâtre originale « The Open Door », une œuvre imprégnée de ses 30 années d’existence.

Parc des expositions Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 12 59 68 tonundk03@gmail.com

English :

International theater company Ton Und Kirschen presents its original play « The Open Door », a work steeped in its 30 years of existence.

German :

Die internationale Theatergruppe Ton Und Kirschen wird ihr Original-Theaterstück aufführen: « The Open Door », ein Werk, das von ihrer 30-jährigen Geschichte geprägt ist.

Italiano :

La compagnia teatrale internazionale Ton Und Kirschen presenterà il suo spettacolo originale: « The Open Door », un’opera ricca di 30 anni di esistenza.

Espanol :

La compañía internacional de teatro Ton Und Kirschen presentará su obra original: « La puerta abierta », una obra impregnada de sus 30 años de existencia.

