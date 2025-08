Théâtre THÉ SUR LA BANQUISE L’échiquier Pouzauges

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Début : 2026-03-19 20:30:00

2026-03-19

Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie.

Un ministre de l’Écologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver.

Problème Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence.

Après nous avoir fait courir dans le désert du Namib à plus de 40, Éric Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre côté de la planète, à la rencontre des Inuits, sur la banquise devenue si fragile.

Un voyage où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire.

Un spectacle plein de vitalité mais aussi de valeurs humaines essentielles, de références à la planète.

Tout Public à partir de 7ans .

English :

The polar bears have disappeared. Only one remains alive.

German :

Die Eisbären sind ausgestorben. Nur einer soll noch am Leben sein.

Italiano :

Gli orsi polari sono scomparsi. Solo uno è rimasto in vita.

Espanol :

Los osos polares han desaparecido. Sólo queda uno vivo.

