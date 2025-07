Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical L’Éden Eymet

Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical L’Éden Eymet dimanche 11 janvier 2026.

Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Cette charmante HISTOIRE MUSICALE aux accents de pantomime suit Dorothy Gale, emportée par une tornade au pays magique d’Oz. Accompagnée de son chien Toto, elle rencontre plusieurs personnages, dont l’Épouvantail, l’Homme de fer-blanc et le Lion peureux, qui l’accompagnent dans son voyage à la rencontre du Magicien d’Oz dans la Cité d’Émeraude. Ils espèrent que le Magicien exaucera leurs vœux Dorothy veut rentrer chez elle, l’Épouvantail veut un cerveau, l’Homme de fer-blanc veut un cœur et le Lion peureux veut du courage. Tout au long de leur voyage, ils rencontreront des obstacles, mais avec l’aide de Glinda, la Bonne Sorcière du Nord, et le soutien des Munchkins, nous sommes assurés d’une fin heureuse.

Durée 2h30 (avec entracte).

Spectacle en anglais.

À partir de 6 ans.

Proposé par le Théâtre Musical d’Eymet. .

L’Éden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 20 serviceculture@eymet-dordogne.fr

English :

German : Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical

Italiano :

Espanol : Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical

L’événement Théâtre | The Wizard of Oz Pantomime musical Eymet a été mis à jour le 2025-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides