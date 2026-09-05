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AGENDA · Puttelange-lès-Thionville

Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret ! Puttelange-lès-Thionville

samedi 17 octobre 2026 · Puttelange-lès-Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
2 Rue principale
Ville
57570 Puttelange-lès-Thionville
Département
Moselle
Tarif

Puttelange-lès-Thionville

Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret !

2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

La troupe de théâtre À DIRE vous emmènent dans un voyage humoristique à travers des sketchs, des chansons et des textes d’auteurs célèbres !

Entrée au chapeau.Tout public
  .

2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 44  commune-de-puttelange@wanadoo.fr

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English :

The %C0 DIRE theater troupe takes you on a humorous journey %E through skits, songs, and works by famous authors!

Admission by donation.

L’événement Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret ! Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS