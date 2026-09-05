Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret ! Puttelange-lès-Thionville
samedi 17 octobre 2026 · Puttelange-lès-Thionville
Informations pratiques
Puttelange-lès-Thionville
Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret !
2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La troupe de théâtre À DIRE vous emmènent dans un voyage humoristique à travers des sketchs, des chansons et des textes d’auteurs célèbres !
Entrée au chapeau.Tout public
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2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 44 commune-de-puttelange@wanadoo.fr
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English :
The %C0 DIRE theater troupe takes you on a humorous journey %E through skits, songs, and works by famous authors!
Admission by donation.
L’événement Théâtre – Théâtre À DIRE fait son cabaret ! Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS