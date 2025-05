Théâtre « Théâtrogrammes » par les lycéens de Jonzac – Théâtre du Château Jonzac, 21 mai 2025 20:30, Jonzac.

Charente-Maritime

Théâtre « Théâtrogrammes » par les lycéens de Jonzac Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

La troupe des secondes de l’option théâtre du lycée de Jonzac présente la pièce travaillée toute l’année Théâtrogrammes de Jean-Paul Alegre.

Théâtre du Château 25 place du château

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The Jonzac high school drama class presents the play they’ve been working on all year: Théâtrogrammes by Jean-Paul Alegre.

German :

Die Truppe der Zehntklässler der Theateroption des Lycée de Jonzac führt das Stück auf, an dem sie das ganze Jahr über gearbeitet haben: Théâtrogrammes von Jean-Paul Alegre.

Italiano :

La classe di teatro del liceo Jonzac presenta lo spettacolo su cui ha lavorato tutto l’anno: Théâtrogrammes di Jean-Paul Alegre.

Espanol :

La clase de teatro del liceo Jonzac presenta la obra en la que han estado trabajando todo el año: Théâtrogrammes de Jean-Paul Alegre.

