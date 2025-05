Spectacle de flamenco avec Manuela Moya, Lucia Benavides et Antonio Moya – Théâtre Thénardier Montreuil, 6 juin 2025, Montreuil.

Manuela Moya Romero (Manuela del Moya) est

née à Utrera dans une famille d’artistes bien connue à Flamenco en

France. Sa mère n’est autre que la cantaora Mari Peña, enracinée dans la

ville d’Utrera et son père, le guitariste Antonio Moya, musicien très

important dans le domaine de l’accompagnement du chant. Ces derniers

sont venus à plusieurs reprises à la pena et c’est avec joie que nous

recevons leur fille, promue à un brillant avenir musical.

Par

sa mère, Manuela provient d’une lignée étendue de cantaores, bien

qu’ils ne se soient pas tous consacrés professionnellement à l’arte.

Très jeune, elle baigne dans la transmission orale au sein de sa famille

gitane. Elle a été élevée en écoutant le cante le plus pur, et elle est

apparentée à de grandes figures telles que Lebrijano, Fernanda et

Bernarda, entre autres.

Manuela a toujours

chanté de nombreux styles musicaux lors des réunions de famille, tels

que les boléros, le jazz, le blues, la ranchera et bien sûr le flamenco.

Ce n’est qu’à l’âge de 14 ans qu’elle fait le pas sur scène, grâce au

festival de flamenco Tacón Flamenco d’Utrera, qui lui fait une place

régulièrement dans sa programmation. Depuis, elle participent à de

nombreux concerts, où elle côtoie des grands noms du flamenco. Tous

saluent ses performances.

Elle étudie actuellement le Chant Flamenco au Conservatoire Rafael Orozco de Cordoue.

Lucia Benavides

n’en est pas à sa première fois en France puisque le Festival

FlamencA à Arles l’a programmée à deux reprises en 2023 puis en 2024. En

Espagne, elle a commencé à danser sur scène trés jeune lorsquà l’âge de

16 ans, elle participe à l’émission Got talents, où elle impressionne

les jurés par sa maturité et son élégance. Polyvalente, ancrée dans son

temps, et déjà très professionnelle, elle se démarque par sa force et

son élégance subtile.

Quant à Antonio Moya,

on ne le présente plus. Guitariste né à Nîmes de parents andalous, il

part à 16 ans en Andalousie où il y fait une rencontre déterminante dans

sa vie et sa carrière. Le regretté Pedro Bacán le prend

sous son aile et en fait, sans le savoir, son héritier dans

l’accompagnement du cante. Il y rencontre également la cantaora Mari

Pena et de leur union naîtra Manuela, qui semble tranquillement

déterminée à se faire une place dans la musique et qu’il acccompagne

avec bienveillance sur ses premiers pas artistiques.

Manuela Moya – cante

Lucia Benavides – baile

Antonio Moya – toque

Spectacle avec entracte.

Ouverture des portes / Billetterie : 19H

Buvette et restauration légère sur place

BILLETTERIE EN LIGNE :

Jeudi 5 juin 2025 à 20h30 :

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/manuela-moya-romero-et-lucia-benavides-jeudi-5-juin-2025

Vendredi 6 juin 2025 à 20h30 :

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/manuela-moya-romero-et-lucia-benavides-vendredi-6-juin-2025

Du jeudi 05 juin 2025 au vendredi 06 juin 2025 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h15

payant

TARIFS :



Tarif plein: 30 €

Tarif réduit (Chômeurs, Étudiants) : 24 €

Tarif adhérent.e Flamenco en France : 24 €

Tarif enfant / jeune de – de 18ans : 12 €

Attention : Afin de ne pas impacter les artistes, les billets de spectacle achetés à l’avance ne sont ni échangés ni remboursés.

Public jeunes et adultes.

Théâtre Thénardier 19 rue Girard 93100 Montreuil

https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/ info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.twitter.com/FlamenFrance

