Théâtre Thérèse et Isabelle Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre Thérèse et Isabelle

Vendredi 3 avril 2026 de 20h30 à 22h15. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:15:00

Date(s) :

2026-04-03

C’est l’histoire d’un amour passion, fulgurant, entre deux jeunes femmes, adolescentes, d’origines sociales différentes, qui découvrent avec une rare intensité leurs premiers émois lesbiens.

Ça se passe dans un internat où elles sont élèves, la cancre et la première de la classe. Lorsque Violette Leduc écrit Thérèse et Isabelle, vers 1950, le roman fait scandale et polémique, même adulé par Simone de Beauvoir, c’est encore trop tôt. D’abord censuré en partie, il ne sera publié dans son intégralité que dans les années 2000. On retrouve avec bonheur le théâtre de Marie Fortuit. Elle revisite aujourd’hui cette histoire, sa puissance poétique et charnelle, son évidente intensité et ses mots crus, toujours en bataille avec les préjugés et le patriarcat enraciné. On est encore trop tôt. Avec deux actrices exceptionnelles, trois lits, un piano, de la musique classique et des chansons populaires, elles font un spectacle tendre et incandescent. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of a passionate, dazzling love affair between two young teenage women from different social backgrounds, who discover their first lesbian feelings with a rare intensity.

L’événement Théâtre Thérèse et Isabelle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence