Théâtre Tiens bon le bar ! Théâtre municipal Mamers

L’association Familles de la Sarthe invite le Théâtre du Haut Maine à présenter sa nouvelle pièce Tiens bon le bar !

Nous sommes en 1956, Pierrot et Martine tiennent l’unique bar-poissonnerie de France dans la petite ville de Villevieille sur Lavette. Pierrot a pour habitude de prendre les grandes décisions de sa vie en jouant aux fléchettes. Après une partie, le couple décide de partir s’installer ailleurs. Mais avant de quitter leur établissement, le couple fait venir tous leurs plus fidèles clients pour effacer les ardoises. A leur grande surprise, leur commerce se vend avant même d’avoir été affiché chez le notaire. L’acheteur tient à rester anonyme. Qui a bien pu acheter le bar ? Pour quelles raisons ? Laissez le Théâtre du Haut Maine vous embarquer dans cette comédie inédite à la rencontre des habitants aussi attachants que drôles de Villevieille sur Lavette.

Tarifs 9€ par adulte et 5€ par enfant de moins de 15 ans

Informations et réservations 06 83 95 25 28 .

