Théâtre Tiercé gagnant Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Théâtre Tiercé gagnant

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tiercé gagnant est une pièce de théâtre écrite en 1990, adaptée d’après John Chapman par Jean-Claude Islert et Stewart Vaughan.

Henri de la Haie, colonel à la retraite, et sa femme Adrienne sont les nouveaux propriétaires d’un hôtel particulier, “Le Joyeux Ermite”, situé dans la campagne Normande, proche d’un hippodrome. Laure, leur fille, et Anna, la bonne maladroite et grossière, les accompagnent dans cette aventure.

Leurs premiers clients sont Frédéric Rapon, un faux propriétaire éleveur, accompagné de son majordome benêt Ange Pitou, deux escrocs venus pour truquer le tiercé. Épaulés par Antoine (dit Tony la frime), ils doivent remplacer Royal Dream, la jument anglaise favorite, par Douce lavande, une vieille tocarde qui lui ressemble.

Les maladresses, quiproquos, et autres histoires sentimentales vont venir perturber leur plan.

Mise en scène Dany CHANROUX

Responsable logisitique Claire BRESSON

Décors: Gérard SCHMITT et Michel HERBINIERE

Avec par ordre d’apparition sur scène Jean-Jack DELEUZE, Agathe PETIT-OUARY, Marie-Pierre HERBINIERE, Christine CHALETTE, Gilles VEIGNEAU, Claude NOURY, Pierrick JIQUEL, François GUEGUEN, Tatiana DENIS et Jean-Michel TALLEC. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

