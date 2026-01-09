Théâtre Tiercé gagnant par la Troupe du Mêle-sur-Sarthe Théâtre muncipal Mamers

Théâtre Tiercé gagnant par la Troupe du Mêle-sur-Sarthe

Théâtre muncipal Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Venez passer un bon moment avec cette comédie jouée par la troupe du Mêle-sur-Sarthe !

Le Rotary Club de Mamers invite la troupe du Mêle-sur-Sarthe pour une représentation de sa nouvelle pièce Tiercé gagnant .

Henri de la Haie, colonel à la retraite, et sa femme Adrienne sont les nouveaux propriétaires d’un hôtel particulier, Le Joyeux Ermite , situé dans la campagne d’Île-de-France, proche de Chantilly et de son hippodrome. Laure, leur fille, et Anna, la bonne maladroite et grossière, les accompagnent dans cette aventure.

Leurs premiers clients sont Frédéric Rapon, un faux propriétaire éleveur, accompagné de son majordome benêt Ange Pitou, deux escrocs venus pour truquer le tiercé. Épaulés par Antoine (dit Tony la frime), ils doivent remplacer Royal Dream, la jument anglaise favorite, par Douce lavande, une vieille tocarde qui lui ressemble.

Les maladresses, quiproquos, et autres histoires sentimentales vont venir perturber leur plan.

Comédie de John Chapman

Mise en scène Dany Chanroux

Troupe de l’amitié Franco Tchèque du pays Mêlois

Tarifs 10€/adulte, 7€/enfant de de 12 ans

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 .

Théâtre muncipal Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy this comedy performed by the troupe from Le Mêle-sur-Sarthe!

L’événement Théâtre Tiercé gagnant par la Troupe du Mêle-sur-Sarthe Mamers a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Maine Saosnois