Théâtre Timon / Titus Place de la Résistance Saint-Brieuc jeudi 29 janvier 2026.

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 22:30:00

2026-01-29 2026-01-30

Des cinq actes de Titus Andronicus de Shakespeare, seule la trame, résumée tambour battant, sera jouée ici. Et servira le décryptage survolté de la notion de dette, celle qui gangrène une fratrie au bord de la crise de nerfs à l’occasion de l’ouverture du testament de leur père. Le Collectif OS’O n’aime rien tant que jouer et ici, tout y est prétexte la guerre d’héritage, l’adresse directe au public ou le débat électrique auquel participent tous les artistes. On se souviendra longtemps de cette saga scénique à l’énergie de jeu débordante !

Spectacle conseillé à partir de 15 ans. .

