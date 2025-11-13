Théâtre TINA There Is No Alternative Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 21:45:00

2025-11-13

Garance Legrou invite le public avec malice et grand talent à s’installer pendant une heure sur le bas-côté de la route et faire notre propre état des lieux, en rire ou pas dans un seul en scène qui a remporté un vif succès au festival d’Avignon 2025.

Depuis que je suis enfant, je cherche à donner un sens à ce qui n’en a pas. Quelques personnes m’y ont aidée: Pierre Desproges, Romain Gary, Gotlib, Franquin… Quand ils ne se sont pas suicidés, ils ont été décimés par le cancer. Mais avant ça, ils m’ont fait rire, réfléchir, ils m’ont élevée. Ma tante aussi, qui m’a appris que tout est politique, se déconstruit et finit dans une danse. Et mon père: Tout est une question de perspective. Pour avoir son propre point de vue, il faut quitter la route et marcher à côté.

Jeudi 13 novembre 2025 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Garance Legrou mischievously and with great talent invites the audience to sit on the side of the road for an hour and take stock, laughing or not, in a one-woman show that was a big hit at the Avignon Festival 2025.

German :

Garance Legrou lädt das Publikum mit Schalk und großem Talent ein, sich eine Stunde lang an den Straßenrand zu setzen und unsere eigene Bestandsaufnahme zu machen, zu lachen oder nicht zu lachen in einer einzigen Szene, die beim Festival von Avignon 2025 ein großer Erfolg war.

Italiano :

Garance Legrou invita il pubblico, con malizia e grande talento, a sedersi per un’ora sul ciglio della strada e a fare il punto della situazione, ridendo o meno, in un one-woman show che ha riscosso un grande successo al Festival di Avignone 2025.

Espanol :

Garance Legrou invita al público, con picardía y gran talento, a sentarse durante una hora al borde de la carretera y hacer balance de la situación, riéndose o no, en un espectáculo unipersonal que fue un gran éxito en el Festival de Aviñón 2025.

