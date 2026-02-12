Théâtre Tisane ou digestif ? Salle des fêtes de Viennay Viennay
Théâtre Tisane ou digestif ? Salle des fêtes de Viennay Viennay vendredi 20 mars 2026.
Théâtre Tisane ou digestif ?
Salle des fêtes de Viennay 4 Bel air Viennay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-20
La troupe La Secouée revient à la Salle des fêtes de Viennay pour sa représentation annuelle avec la comédie Tisane ou digestif ? de Jean-Pierre Mourice.
Une pièce drôle et pleine de malice, portée par des personnages attachants et des situations qui parlent à tous. Un moment convivial à partager, tout simplement, au cœur de notre commune !

20, 21, 22, 27 et 28 mars
20h30 (dimanche 22 mars à 14h30)
8 € Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations
Valérie 06 21 59 72 70
Sandrine 06 31 85 00 31
Venez soutenir le théâtre local et passer une belle soirée à Viennay ! .
Salle des fêtes de Viennay 4 Bel air Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 89 77 88 n.polito@orange.fr
