Théâtre Tisane ou digestif ? Salle des fêtes de Viennay Viennay

La troupe La Secouée revient à la Salle des fêtes de Viennay pour sa représentation annuelle avec la comédie Tisane ou digestif ? de Jean-Pierre Mourice.

Une pièce drôle et pleine de malice, portée par des personnages attachants et des situations qui parlent à tous. Un moment convivial à partager, tout simplement, au cœur de notre commune !

20, 21, 22, 27 et 28 mars

20h30 (dimanche 22 mars à 14h30)

8 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations

Valérie 06 21 59 72 70

Sandrine 06 31 85 00 31

Venez soutenir le théâtre local et passer une belle soirée à Viennay ! .

Salle des fêtes de Viennay 4 Bel air Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 89 77 88 n.polito@orange.fr

