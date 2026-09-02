Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Théâtre – Titus « les dangers de la lecture »

Place du marché Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une conférence qui dénonce les méfaits de la lecture, enfin ! Il est temps d’alerter la population ! Sous la forme d’une conférence décalée le spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, au final toutes ses vertus. Et questionne l’air de rien notre relation à cette pratique. Tout public, à partir de 12 ans. Sur réservation obligatoire. Informations et réservations au 05 86 30 10 61 ou au 06 87 27 42 45. Tarifs : Plein : 12 euros / Réduit : 10 euros / Pass famille : 35 euros / Jeune public : 8 euros. Tout public, à partir de 12 ans. Le spectacle se déroulera dans la salle multiculturelle de Saint-Loup-Lamairé, Place du marché, à 20 h 30. .

Place du marché Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61

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English : Théâtre – Titus « les dangers de la lecture »

L’événement Théâtre – Titus « les dangers de la lecture » Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-09-02 par CC Airvaudais Val du Thouet